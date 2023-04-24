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Рязанов проморгал: об этом киноляпе в «Иронии судьбы» вспоминать стыдно

24 апреля 2023 18:30
Рязанов проморгал: об этом киноляпе в «Иронии судьбы» вспоминать стыдно

Причиной всему стала ужасная трагедия.

Во время работы над фильмом на съемочной площадке и за ее пределами может твориться настоящий хаос. Поэтому порой режиссеры, операторы и актеры даже не могут уследить за тем, что происходит в кадре. Из-за этого в финальную версию картины попадают ляпы.

В культовой советской мелодраме «Ирония судьбы» также есть ошибки. И, пожалуй, самой запоминающейся является сцена, в которой главная героиня подбирает на улице выброшенное фото Ипполита. Зрители сразу заметили, что вместо Юрия Яковлева, который исполнил роль жениха Нади, на снимке был другой известный актер.

Рязанов проморгал: об этом киноляпе в «Иронии судьбы» вспоминать стыдно

Лишь спустя время людям открылась причина, по которой Рязанов не заметил эту оплошность. Дело в том, что изначально избранника главной героини должен был играть Олег Басилашвили. Для него изготовили костюмы, а также сделали то фото, которое Лукашин выкинул из окна. Но после съемок этой сцены режиссер узнал, что в жизни актера случилась трагедия. Умер его отец, а затем и близкий друг. Поэтому артист не смог вернуться к работе над фильмом.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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