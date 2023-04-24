Рязанов проморгал: об этом киноляпе в «Иронии судьбы» вспоминать стыдно

Во время работы над фильмом на съемочной площадке и за ее пределами может твориться настоящий хаос. Поэтому порой режиссеры, операторы и актеры даже не могут уследить за тем, что происходит в кадре. Из-за этого в финальную версию картины попадают ляпы.

В культовой советской мелодраме «Ирония судьбы» также есть ошибки. И, пожалуй, самой запоминающейся является сцена, в которой главная героиня подбирает на улице выброшенное фото Ипполита. Зрители сразу заметили, что вместо Юрия Яковлева, который исполнил роль жениха Нади, на снимке был другой известный актер.

Лишь спустя время людям открылась причина, по которой Рязанов не заметил эту оплошность. Дело в том, что изначально избранника главной героини должен был играть Олег Басилашвили. Для него изготовили костюмы, а также сделали то фото, которое Лукашин выкинул из окна. Но после съемок этой сцены режиссер узнал, что в жизни актера случилась трагедия. Умер его отец, а затем и близкий друг. Поэтому артист не смог вернуться к работе над фильмом.