Рядовой Бабушкин из «Солдат» до сих пор не женат: причина не укладывается в голове

Михаил Тарабукин, сыгравший Бабушкина в «Солдатах», полюбился многим зрителям. Его можно увидеть и в других известных картинах, среди которых «Морские дьяволы» и «Кухня». Тарабукин успешно реализовал себя в творчестве, а вот с личной жизнью ему повезло куда меньше. В 41 год Михаил до сих пор не женат.

Какое-то время актер встречался с ведущей Таней Антоник. Но до официального оформления отношений дело так и не дошло. После этого у Тарабукина был роман с известной актрисой, но ее имя он не называет. На момент их встречи артистка находилась в разводе. У Михаила были серьезные планы на эту женщину — он хотел жениться на ней и создать полноценную семью. Но актриса ответила отказом и честно призналась, что не видит с ним своего будущего.

У поклонников Тарабукина не укладывается в голове, что их кумиру вот так жестко и прямо сказали нет. Но актер, судя по всему, уже оправился от этого потрясения. Недавно в своих соцсетях он поделился снимком, на котором выглядит вполне счастливым. Правда, былое обаяние актер явно подрастерял.