Рядового Гунько не узнать: россияне опешили, увидев звезду «Солдат» через 18 лет

Антон Эльдаров получил широкую известность после выхода телесериала «Солдаты» в 2004 году. В проекте он сыграл роль рядового Гунько, «пересмешника», попадающего в забавные ситуации. Съемки в «Солдатах» не были дебютом для актера: он уже играл в театре и появлялся в кино, но именно популярный сериал повлиял на развитие его карьеры.

Сейчас фильмография 42-летнего Эльдарова насчитывает уже более 50 проектов. Он сильно изменился за эти 18 лет после «Солдат»: актер похудел и выглядит теперь совсем по-другому. На днях он продемонстрировал «закулисье» работы со студентами ВГИКа, и в гриме зомби поклонники Антона просто не узнали.

«Гуня, что с тобой стряслось? Ты почему так изменился-то», — написали в соцсетях актеру его фолловеры.

Кстати, кроме работы в кадре Эльдаров активно занимается дубляжом. На его счету более 400 озвученных ролей. Также актер пишет музыку и стихи: его песни звучат в некоторых фильмах и в репертуаре групп «Посткриптум», «Область Сердца» и «Эльгоманза», в которых он выступал.