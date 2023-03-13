Рядом с матерью ему неудобно: гляньте, каким стал сын Шэрон Стоун в 23 года

Роскошная голливудская красавица Шэрон Стоун навсегда вошла в историю кино благодаря скандальной сцене из «Основного инстинкта». Многие уверены, что актриса и в жизни такая же роковая сердцеедка. Однако на самом деле Шэрон — умная и рассудительная женщина, а также любящая мать. У актрисы трое приемных детей. Со старшим она периодически появляется на разных мероприятиях. 23-летний Роэн Джозеф выглядит весьма неказисто на фоне звездной матери. Он рыжий невысокий парень со специфической внешностью. Наверняка, рядом со статной и красивой Шэрон он испытывает чувство неловкости.

Мало кто знает, но вместе с сыном Стоун пришлось пережить настоящую семейную драму. Актриса была замужем за журналистом Филом Бронштейном. Они воспитывали Роэна Джозефа, в котором Стоун души не чаяла. Все шло отлично, пока у Шэрон не случился инсульт. Фил воспользовался случаем: он подал документы на развод и оформил опеку над сыном. Борьба за ребенка длилась много лет. В итоге Стоун удалось добиться своего и вернуть себе Роэна Джозефа.