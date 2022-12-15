Рядом аж дышать противно: неприглядная правда об Эдварде из «Сумерек» повергнет в шок

Роберт Паттинсон в образе Эдварда из «Сумерек» свел с ума миллионы зрительниц. Вот только многие из них наверняка раз и навсегда охладеют к красавчику-актеру, если узнают о нем всего лишь один факт.

Оказалось, что артист довольно неряшлив и не следит на собой. На экране Роберт всегда выглядит сногсшибательно, но в реальной жизни это далеко не так. Дошло до того, что окружающим противно находиться рядом с Паттинсоном, пренебрегающим элементарными правилами личной гигиены.

Знаменитость не скрывает, что не любит принимать душ. Более того, он может обходиться без водных процедур неделями и считает это совершенно нормальным. В частности, в одном из интервью актер признался, что никогда не будет мыть голову каждый день. «Я так хожу уже около шести недель. Не понимаю, зачем вообще нужно мыть волосы», — подытожил Паттинсон в одном из выпусков проекта Extratv .