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Русской Бейонсе не вышло: вы не узнаете пышную мулатку с «Фабрики звезд»

19 октября 2022 18:30
Русской Бейонсе не вышло: вы не узнаете пышную мулатку с «Фабрики звезд»

У Корнелии Манго не получилось построить блестящую карьеру на сцене.

Одной из «изюминок» седьмой «Фабрики звезд» стала Корнелия Манго. Яркая и непосредственная пышная мулатка в один миг завоевала все внимание зрителей и жюри. Ей прочили блестящее будущее, называя русской Бейонсе.

Корнелии даже довелось лично встретиться с зарубежной исполнительницей: в период ее мирового турне она попала в гримерку к певице. Они сделали совместный снимок, после чего Бейонсе предсказала, что Манго станет большой звездой. Об этом Корнелия вспомнила в интервью для издания «СтарХит». Но прогнозы не сбылись: уже через несколько лет после окончания проекта исполнительница пропала с экрана, а ее песни постепенно исчезли с радиостанций.

Русской Бейонсе не вышло: вы не узнаете пышную мулатку с «Фабрики звезд»

Сейчас 36-летняя певица взяла паузу в музыкальной карьере и занялась живописью. Она проводит мастер-классы и устраивает выставки собственных картин. Также Корнелия надеется вскоре вернуться на эстраду, полностью «перезагрузив» свое творчество. Она постоянно экспериментирует со стилем, делая разные прически, окрашивания и укладки, так что «фабрикантку» бывает сложно узнать ее поклонникам.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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