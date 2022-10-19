Русской Бейонсе не вышло: вы не узнаете пышную мулатку с «Фабрики звезд»

Одной из «изюминок» седьмой «Фабрики звезд» стала Корнелия Манго. Яркая и непосредственная пышная мулатка в один миг завоевала все внимание зрителей и жюри. Ей прочили блестящее будущее, называя русской Бейонсе.

Корнелии даже довелось лично встретиться с зарубежной исполнительницей: в период ее мирового турне она попала в гримерку к певице. Они сделали совместный снимок, после чего Бейонсе предсказала, что Манго станет большой звездой. Об этом Корнелия вспомнила в интервью для издания «СтарХит ». Но прогнозы не сбылись: уже через несколько лет после окончания проекта исполнительница пропала с экрана, а ее песни постепенно исчезли с радиостанций.

Сейчас 36-летняя певица взяла паузу в музыкальной карьере и занялась живописью. Она проводит мастер-классы и устраивает выставки собственных картин. Также Корнелия надеется вскоре вернуться на эстраду, полностью «перезагрузив» свое творчество. Она постоянно экспериментирует со стилем, делая разные прически, окрашивания и укладки, так что «фабрикантку» бывает сложно узнать ее поклонникам.