Русского актера лишили работы голливудские боссы: таких «санкций» уже давно не вводили

Сергей Бурунов известен не только как исполнитель ролей в кино, но и в первую очередь, как актер дубляжа. Однако теперь дела артиста обстоят не лучшим образом, а виноваты в этом голливудские боссы.

«Фабрика грез» впервые отказалась от Бурунова и запретила ему озвучивать героев ДиКаприо. Это произошло первый раз за долгие годы «сотрудничества» Сергея и Лео. Голливуд принял решение найти другого актера дубляжа, и теперь Бурунов не будет задействован в проектах с участием звезды «Титаника».

Такой работой, например, станет новый фильм с ДиКаприо «Убийца цветочной Луны» Мартина Скорсезе. Пока неизвестно, кто станет «русским голосом» Леонардо.

Впервые Бурунов озвучил ДиКаприо в картине «Авиатор». Затем последовали ленты «Начало», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит» и многие другие. Теперь после введенных «санкций» карьера Сергея серьезно пострадает. Озвучивание голливудской звезды приносило Бурунову не только солидные гонорары, но и награждало определенным статусом среди коллег.