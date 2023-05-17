Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Русский сын «Джеймса Бонда» вырос копией отца: убедитесь сами (фото)

Русский сын «Джеймса Бонда» вырос копией отца: убедитесь сами (фото)

17 мая 2023 21:00
Русский сын «Джеймса Бонда» вырос копией отца: убедитесь сами (фото)

Артист гордится наследником.

Русских женщин неспроста считают самыми красивыми в мире. В этом убедился и британский актер Тимоти Далтон. Исполнитель роли Джеймса Бонда однажды без памяти влюбился в прекрасную брюнетку Оскану Григорьеву. Пианистка с чарующими карими глазами и чувственными губами покорила сердце мировой кинозвезды, и вскоре у них родился сын.

Маленький Александр нечасто попадал в объективы папарацци. Однако даже в детстве он отличался миловидными чертами лица. Повзрослев, мальчик стал настоящим красавцем. От известного отца он унаследовал густые брови, волевой подбородок и аккуратный нос. Благодаря такой внешности юноша оказался копией молодого Тимоти Далтона.

Русский сын «Джеймса Бонда» вырос копией отца: убедитесь сами (фото)

А сам актер сегодня не скрывает своей гордости за наследника. Ради любимого сына он даже стал общаться с Григорьевой после их скандального расставания. Поэтому Александр с легкостью поддерживает хорошие отношения и с матерью, и с отцом.

Фото: Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video