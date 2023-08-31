Русский режиссер получил 4 премии «Оскар»: вот почему об этом почти не писали в новостях

За всю российскую историю единственным режиссером, получившим премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, остается Никита Михалков. В 1994 году он был удостоен премии за картину «Утомленные солнцем».

В СССР урожай был чуть больше. Победу в этой номинации одерживали дважды: Сергей Бондарчук за эпическую драму «Война и мир» и Владимир Меньшов за мелодраму «Москва слезам не верит».

Но оказалось, что еще один русских получил главную премию киноиндустрии уже целых четыре раза. По крайней мере, так заявляет сам режиссер, удостоенный многочисленных наград. К удивлению публики, русским себя объявил не кто иной, как Стивен Спилберг.

На одной из пресс-конференций мэтр, заявил, что его предки родом из СССР.

«Я сам русский», — сообщил кинодел, не моргнув и глазом.

На счету Спилберга значатся десятки успешных фильмов, более 180 спродюсированных проектов и четыре награды «Оскар», две из которых за картину «Список Шиндлера».