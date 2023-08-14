Русский отец Серкана Болата из «Постучись в мою дверь» выбран: бородки нет, взгляд жестокий

Зрители будут в шоке: от типажа не осталось ничего.

Российские производители ремейка сериала «Постучись в мою дверь» продолжают держать интригу относительно полного актерского состава проекта. Зрителей же интересует, кто будет воплощать героев любимой турецкой мелодрамы. Стал известен исполнитель роли Альптекина, отца главного героя.

Выбор актера на роль русского Серкана Болата уже успели неоднократно осудить. Но кандидатура его отца поражает еще сильнее. Этого героя сыграет Игорь Жижикин, звезда боевиков и комедий. Несмотря на то, что у актера за спиной роль в «Индиане Джонсе», поклонники оригинального сериала сильно сомневаются в его способности воплотить нужный типаж на экране.

Оригинальный Альптекин Болат выглядит стильно и интеллигентно. Это пожилой мужчина с аккуратной бородкой. Его российская версия — более брутальная и жесткая. Актер больше всего известен по ролям бандитов и уголовников.