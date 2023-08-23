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Русские уже получили премию «Оскар» за лучшую мужскую роль: весь мир считал актера американцем

23 августа 2023 18:00
Русские уже получили премию «Оскар» за лучшую мужскую роль: весь мир считал актера американцем

Никто и не догадывался, пока сам не признался.

С самого основания премии «Оскар» киноакадемия ценила вклад российских деятелей. В разные годы они получали статуэтки за лучшую режиссуру, костюмы и блистали в других номинациях. А в 2016 году счастливым обладателем премии за лучшую мужскую роль стал актер русского происхождения.

Речь идет о легендарном Леонардо ДиКаприо, которого весь мир считает американцем. Заветную статуэтку он получил за роль в фильме «Выживший» Алехандро Иньярриту.

У Лео, как известно, смешанное происхождение, при этом в нем немало русской крови. Бабушку ДиКаприо по материнской линии звали Елена Степановна Смирнова. Ее семья бежала из царской России в самый разгар Октябрьской революции. Елена Степановна отлично говорила по-русски и даже научила внука некоторым словам. ДиКаприо до сих пор их помнит и даже может произнести без акцента. Русское происхождение было и у деда Леонардо, поэтому актер называет себя наполовину русским.

Также со стороны отца у ДиКаприо есть немецкие и итальянские корни. Не каждый может похвастаться такой богатой родословной.

Русские уже получили премию «Оскар» за лучшую мужскую роль: весь мир считал актера американцем
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Выживший» (2015)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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