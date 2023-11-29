Русская Памела Андерсон: свекровь Кудрявцевой оказалась более красивой копией ведущей

Недаром говорят, что мужчины выбирают в жены женщин, похожих на своих матерей. Супруг Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, не стал нарушать это правило.

Многие не верили, что телеведущая и спортсмен будут счастливы вместе: все из-за слишком большой разницы в возрасте — 16 лет. Вопреки пересудам, в этом году возлюбленные отметили десятую годовщину своей свадьбы. Они воспитывают дочь Машу и, кажется, даже не помышляют о разводе.

Между тем в Сети обсуждают любопытный факт: свекровь Кудрявцевой оказалась ее копией, к тому же более красивой. Наталья — яркая стройная блондинка, которую смело можно назвать русской Памелой Андерсон.

Родительница Макарова — настоящая секс-бомба. У нее тонкая талия и пышная грудь, а такое сочетание сведет с ума любого мужчину. При этом дама стильно одевается и не забывает про укладку и макияж, что делает ее еще более эффектной.