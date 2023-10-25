Русская Моника Беллуччи: известная актриса потрясла людей на редком фото

Отечественный кинематограф никогда не жаловался на недостаток красивых женщин. Но даже самые обаятельные и привлекательные безоружны перед естественным течением времени. Сегодня Лариса Гузеева — тучная дама в возрасте, но такой она была не всегда.

Телеведущая показала в социальных сетях архивный кадр. На снимке звезда «Жестокого романса» запечатлена с ярким макияжем, подчеркнувшим голубой цвет ее глаз, и каре чуть выше подбородка. Внешность молодой Ларисы Александровны потрясла подписчиков.

«Вы одна из самых красивых женщин в мире», «Наша Моника Беллуччи. Гордость нации», «Всегда восхищаюсь вашей красотой. Идеальные черты лица», «Красивая, натуральная. И прическа очень идет», — осыпали интернет-пользователи знаменитость комплиментами.

Интересно, что изначально на редкой фотографии артистка была не одна. В подписи к посту она призналась, что отрезала от себя человека, которого уже и не помнит. По уверению актрисы, с людьми из прошлого нужно поступать именно так: расстаться и забыть.