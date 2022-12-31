Русская кровь помогла: известная на весь мир актриса ошарашила признанием

Ей по наследству передалась любовь к искусству.

Орнелла Мути по праву считается одной из самых красивых актрис 20-го века. Сногсшибательная итальянка в дуэте с Адриано Челентано запомнилась зрителям по роли в фильме «Укрощение строптивого».

Бабушка и дедушка Орнеллы жили в Санкт-Петербурге, но после Февральской революции они решили эмигрировать. Девушка однажды призналась, что на становление ее как актрисы повлияли гены. И действительно, такому таланту невозможно взяться из неоткуда.

«Дедушка был медиком при царе, а бабушка была пианисткой. Ещё в нашем роду есть певица. Возможно, именно из-за русских корней наша семья такая артистичная», — рассказал артистка.

Женщина не забывает про свою родословную и в 2018 году она сыграла роль императрицы Анны Иоанновны, которая восхитила поклонников актрисы.