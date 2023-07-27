«Руки бы оторвать за такой ремонт»: дачный участок Панкратова-Черного разочаровал людей

Несколько лет назад Александр Панкратов-Черный приобрел дачу в поселке Сырьево. Артист потратил немало сил на строительство дома, но не смог облагородить участок: из-за близости грунтовых вод на земле росли лишь сорняки. И поэтому он обратился за помощью в шоу «На дачу», а специалисты проекта обещали решить его проблему.

Так, ландшафтный дизайнер Елена Кича решила разместить на участке зону отдыха для звезды экрана и его родных. Она очистила всю территорию, установила дренажную систему, а в центре поставила скамейку, на которой Панкратов-Черный будет наслаждаться загородным отдыхом.

Сам артист высоко оценил подарок, но зрители остались недовольны работой. По их мнению, дизайнеры могли привести в порядок весь участок легенды экрана, а не только маленький кусочек, к тому же и лавочка без спинки показалась им оскорблением знаменитости.

«Руки бы оторвать за такой ремонт», «Это просто пренебрежительное и бездумное отношение к заслуженному артисту», «Убожество», «Кошмар! Кто все это придумывает?» — негодуют возмущенные зрители.