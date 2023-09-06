Рудковская светится от счастья: врачи сотворили чудо с лицом тещи Плющенко

Пара Яны Рудковской и Евгения Плющенко привыкла оказываться у всех на виду. Известная семья документирует каждый свой день в соцсетях. Героями публикаций являются не только супруги, но и сын Саша, а также их родители. Не так давно пользователей ужаснул вид матери светской львицы и продюсера.

Светлану Николаевну юзеры назвали неухоженной и старой. В комментариях писали, что внешность кандидата медицинских наук не соответствует ее публичному статусу. Но недавно Рудковская-старшая засветилась на фото с торжественной линейки своего внука: теща олимпийского чемпиона заметно похорошела. Позитивные изменения поспешили отметить поклонники семьи.