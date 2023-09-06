Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рудковская светится от счастья: врачи сотворили чудо с лицом тещи Плющенко

Рудковская светится от счастья: врачи сотворили чудо с лицом тещи Плющенко

6 сентября 2023 06:15
Рудковская светится от счастья: врачи сотворили чудо с лицом тещи Плющенко

Звездная родительница заметно преобразилась.

Пара Яны Рудковской и Евгения Плющенко привыкла оказываться у всех на виду. Известная семья документирует каждый свой день в соцсетях. Героями публикаций являются не только супруги, но и сын Саша, а также их родители. Не так давно пользователей ужаснул вид матери светской львицы и продюсера.

Светлану Николаевну юзеры назвали неухоженной и старой. В комментариях писали, что внешность кандидата медицинских наук не соответствует ее публичному статусу. Но недавно Рудковская-старшая засветилась на фото с торжественной линейки своего внука: теща олимпийского чемпиона заметно похорошела. Позитивные изменения поспешили отметить поклонники семьи.

«Яна нашла деньги, чтобы мать в порядок привести», «Сделали пластику, молодцы. Раз персона публичная, значит не должна выглядеть как спаниель», — комментировала публикацию в профиле звездного продюсера.

Рудковская светится от счастья: врачи сотворили чудо с лицом тещи Плющенко
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше