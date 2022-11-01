Розанова пришла в ужас от Миронова в ленте «Анкор, еще анкор!»: все исправил поцелуй

Картина Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор!» стала одной из самых неоднозначных лент 90-х. Зрители с удивлением наблюдали за жизнью военного поселения, а критики высоко оценивали игру главных героев и показанный на экране реализм. При этом мало кто догадывался, насколько тяжелыми оказались съемки для Ирины Розановой и Евгения Миронова, исполнивших одни из главных ролей.

Дело в том, что артисты должны были воплотить на экране образы любовников. Но артистку смущало, что ее возлюбленного будет играть Миронов, ведь между ними была большая разница в возрасте, а внешне он и вовсе был похож на мальчика. Розанова даже признавалась, что стесняется раздеваться перед ним и не представляет, как они справятся с откровенными сценами.

Чтобы спасти ситуацию, 25-летний артист решил пойти на смелый шаг. В один из дней репетиций он распахнул дверь павильона, уверенно подошел к своей коллеге и молча поцеловал ее в губы. Такое поведение шокировало артистку, ведь она ожидала совершенно другого от Миронова. Но его уверенность подкупила ее: после поцелуя Розанова уже не сомневалась в артисте и полностью доверилась ему.

В итоге их усердие оценили. Фильм получил множество профессиональных наград, а Розанова — «Нику» за лучшую женскую роль.