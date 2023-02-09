Ровесница Мадонны: глазам не проверите, увидев звезду «Бриолина» сегодня (фото)

Мишель Пфайффер остается одной из самых привлекательных актрис Голливуда. В отличие от многих звезд, с годами ей удается выглядеть только лучше. Об этом вновь заговорили после того, как артистка появилась на премьера «Человека-муравья».

Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантное черное платье в пол, которое подчеркнуло ее невероятно стройную фигуру. Образ Пфайффер дополнила легкой укладкой и макияжем в нюдовых тонах. Стоит признать, что своим появлением на красной ковровой дорожке актриса произвела фурор.

Глядя на фото и видео с мероприятия, интернет-пользователи отказываются верить в то, что звезда «Бриолина» — ровесница 64-летней Мадонны. Исполнительница давно стала жертвой пластики, в то время как Мишель отмечает, что никогда не ложилась под нож хирурга. В отличие от постоянно оголяющейся певицы, актриса поражает своей элегантностью и естественной красотой.