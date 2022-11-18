Роуз в «Титанике» должна была стать другая: ДиКаприо ее терпеть не мог

«Титаник» сделал молодых ДиКаприо и Уинслет мировыми звездами. После культовой драмы оба блистали во множестве ярких ролей и стали обладателями «Оскаров». Они до сих пор остаются востребованными голливудскими актерами.

Однако мало кто знает, что легендарную Роуз могла сыграть Клэр Дэйнс, о которой сегодня мало что слышно. Ее кандидатуру рассматривали в первую очередь. Но Дэйнс ответила продюсерам «нет», объяснив свой выбор тем, что устала от однотипных ролей и фильмов.

Кроме того, она категорически не хотела сниматься с ДиКаприо после их совместной работы в фильме «Ромео + Джульетта». Хоть актерам и приходилось изображать любовь, на самом деле у них были сложные отношения: они терпеть друг друга не могли. Дэйнс называла ДиКаприо незрелым, потому что артист вел себя на площадке как клоун, постоянно развлекая коллег. Клэр такое поведение претило.

Так или иначе, но роль Роуз могла стать судьбоносной в карьере Дэйнс. Позже она снималась во многих фильмах и получала престижные награды, однако до славы Кейт Уинслет ей очень далеко.