Ротару поставила точку в спорах о пластике: что она сказала
Метод певицы доступен каждой.
Споры о внешности Софии Ротару не утихают долгие годы. В то время как ее конкурентка Алла Пугачева легко признала, что обращалась к пластическому хирургу, исполнительница отрицает какое-либо вмешательство.
По словам Ротару, страх пересиливает желание оставаться красивой. Звезда боится умереть на операционном столе и не доверяет экспериментальной медицине. К примеру, слухи об омоложении стволовыми клетками, София Михайловна решительно опровергла.
«Я слишком люблю себя, чтобы подвергать свой организм риску!» — заявила артистка.
Она призналась, что уделяет внешности очень много внимания и обязана своей привлекательностью многим часам массажа, тренажерам, щадящим косметологическим процедурам. Не обходится Ротару и без спорта, сауны и диет.
«Но самое главное, что красоту мне дал Бог! Он наградил меня такой внешностью и не дает мне увядать», — передают слва певицы «Тайны звезд».