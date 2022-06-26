Ротару поставила точку в спорах о пластике: что она сказала

Споры о внешности Софии Ротару не утихают долгие годы. В то время как ее конкурентка Алла Пугачева легко признала, что обращалась к пластическому хирургу, исполнительница отрицает какое-либо вмешательство.

По словам Ротару, страх пересиливает желание оставаться красивой. Звезда боится умереть на операционном столе и не доверяет экспериментальной медицине. К примеру, слухи об омоложении стволовыми клетками, София Михайловна решительно опровергла.

«Я слишком люблю себя, чтобы подвергать свой организм риску!» — заявила артистка.

Она призналась, что уделяет внешности очень много внимания и обязана своей привлекательностью многим часам массажа, тренажерам, щадящим косметологическим процедурам. Не обходится Ротару и без спорта, сауны и диет.