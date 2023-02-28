Рот откроете от изумления: как создание туалета со смывом связано с героем «Игры престолов»

Кит Харингтон — главный герой излюбленной киносаги — происходит из древнего рода, в котором были не только актеры. Знаменитому предку Джона Сноу, любимому крестнику королевы Елизаветы I прощалось многое, включая дружбу с государственным изменником. Но королевская немилость все-таки настигла сэра Джона Харингтона — за прорывное изобретение, которое сегодня кажется тривиальным.

Харингтон написал сатирический трактат под названием «Метаморфозы Аякса» (отсылка к жаргонному обозначению отхожего места — jakes). В нем придворный представил конструкцию унитаза со сливным бачком вместе с указанием, какие материалы для него нужны.

Текст был полон язвительных выпадов в адрес фаворита королевы Роберта Дадли и описывал пикантные подробности личной жизни Елизаветы и ее двора. После этого королева не на шутку разозлись на любимчика и удалила его от двора.

Но дорогое по тем временам изобретение все-таки поставила — в любимой летней резиденции в Ричмонде. В знак благодарности Харингтону туалет в английском на сленге обозначается как john.

Герой «Игры престолов» подтвердил родство с изобретателем ватерклозета в эфире австралийского радио. По словам Кита Харингтона, его предок был еще и ужасным поэтом. В комментариях пользователи отмечали, что играть бастарда для человека с такой родословной весьма иронично.