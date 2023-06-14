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Киноафиша Статьи Рост из сериала «Осторожно, модерн!» так изменился, что вы даже не узнаете его в новых ролях (свежее фото)

Рост из сериала «Осторожно, модерн!» так изменился, что вы даже не узнаете его в новых ролях (свежее фото)

14 июня 2023 07:30
Рост из сериала «Осторожно, модерн!» так изменился, что вы даже не узнаете его в новых ролях (свежее фото)

Артист совсем перестал следить за своей внешностью.

Сергей Рост стал всероссийской звездой благодаря сериалу «Осторожно, модерн!», где он снимался вместе с Дмитрием Нагиевым. В течение нескольких лет зрители наслаждались остроумными выпусками, однако его новые проекты уже не могли похвастаться такой большой популярностью.

Так, после выхода «Осторожно, модерн!» Рост успел принять участие в десятках шоу. Зрители видели его в сериале «Универ. Новая общага», в комедии «Все могут короли», где его коллегой стал Жерар Депардье, а последнего его работой стал детектив «Сюрприз для покойника».

При этом зрители уже давно не узнают артиста в его новых ролях. Дело в том, что Рост страдает от лишнего веса, который превратил его практически в другого человека. В нем больше нельзя узнать харизматичного артиста, перевоплощающегося в разные роли вместе с Дмитрием Нагиевым.

Рост из сериала «Осторожно, модерн!» так изменился, что вы даже не узнаете его в новых ролях (свежее фото)

«Постарел Рост», «Жалко его, так изменился», — пишут пользователи Сети, обсуждая свежие снимки артиста.

Фото: кадры из сериала «Осторожно, модерн!» и из фильма «Проклятый чиновник» (2021)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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