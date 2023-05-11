Российский фильм о войне признали худшим в истории: вы будете возмущены

Тема войны поднимается многими отечественными режиссерами. Постановщики посвящают тяжелым историческим событиям фильмы и сериалы, но далеко не всем удается справиться со сложной задачей.

Так, в 2010 и 2011 годах Никита Михалков представил два фильма-продолжения своей военной драмы «Утомленные солнцем». В обеих картинах он рассказывал о событиях, которые случились после первой части, однако ему не удалось превзойти свой же фильм.

Как пишут «Аргументы и факты», новые «Утомленные солнцем» получились значительно хуже первого фильма. Картины отличаются невнятным сюжетом, фантазийными элементами и даже отдаленно не имеют никакого отношения к истории Великой Отечественной войны. Не оценил фильм и массовый зритель: при бюджете в 33 миллиона евро, картина заработала лишь 8 миллионов.

Однако многие поклонники уверены, что критики несправедливо ругают эти драмы. По их словам, у картин Михалкова есть свои положительные черты, а артисты прекрасно справляются со своими ролями. И назвать это худшим военным фильмом точно нельзя.