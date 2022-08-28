Российским актерам не снилось: баснословные гонорары звезды болливуда предали огласке

Известному актеру Митхуну Чакраборти уже 72 года. За свою карьеру он снялся более чем в 300 фильмах, но известность ему принесли картины «Танцор диско» и «Танцуй, танцуй». Обрушившаяся слава сделала его не только самым популярным индийским актером, но и наиболее богатым. Сейчас состояние Чакраборти оценивается в 40 млн долларов.

Митхун живет за счет гонораров от съемок в фильмах, получает прибыль от продюсирования кинопроектов и развития собственной сети отелей. Кроме того, неплохо оплачивается и его участие в разных ток-шоу. Например, за один сезон работы судьей на проекте «Танцуй, Индия, танцуй» Чакраборти заработал баснословную по меркам Индии сумму в 250 тысяч долларов.

У него есть недвижимость по всей стране. На острове Мадх у Митхуна расположено большое поместье на участке в 60 соток. Там он живет вместе с семьей и своими домашними питомцами. Особняк актера оценивается в 600 тысяч долларов. Также у Чакраборти есть квартира в пригороде Мумбаи на Аравийском море и бунгало в горном курорте Утакаманд, сообщается на YouTube-канале Mood Camp.