Российская скандальная группа подвинула Кристину Агилеру: певице указали на ее место

Подробности выступления Кристины Агилеры в Ереване хранятся в строжайшем секрете. Все потому, что планам всемирно известной певицы помешала одна российская группа.

Согласно информации в Сети, артистка должна выйти на сцену в рамках осеннего фестиваля HAYA 22 октября. Тем не менее эта дата указана как дополнительная, поскольку знаменитость должна выступить дважды. Чем вызвана такая путаница, удалось узнать корреспондентам портала Blitz.show.

Оказалось, что на тот же самый день в Ереване запланировано выступление скандально известной группы «Би-2». Организаторы мероприятий побоялись, что если они анонсируют еще один концерт Агилеры на 20 октября, то многие решат приобрести билеты на первый день, чтобы затем посетить шоу «Би-2».

В таком случае ажиотажа на выступление исполнительницы, которое должно пройти 22 октября, ждать не имело бы смысла. Теперь интернет-пользователи горячо обсуждают тот факт, что популярная певица, которой указали на ее место, едва выдерживает конкуренцию с российской группой.