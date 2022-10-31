Российская актриса с лицом звезды Голливуда: за что ее обожал Кончаловский

Елена Коренева стала знаменитой после фильма 1974 года «Романс о влюбленных». В юную студентку поверил Андрон Кончаловский, восхищавшийся ее красотой. Именно внешность Елены и стала решающим фактором для утверждения на роль. Она была как две капли воды похожа на звезду Голливуда Ширли Маклейн, а ее режиссер просто боготворил.

Позже в автобиографии Коренева вспоминала, что влюбилась в Кончаловского на съемках. Хотя ее мать, работавшая ассистенткой, предупреждала о ветрености режиссера. Женатый постановщик поддерживал их роман. Его музой Елена осталась и после совместной работы: их связь продолжалась около трех лет.

Через некоторое время Кончаловский уехал в Америку, где у него разгорелся жаркий роман с Ширли Маклейн. А еще через несколько лет и Коренева, переехавшая в США, лицом к лицу встретилась со своей копией. Американская актриса оставила ей на снимке теплое послание.