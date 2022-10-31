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Российская актриса с лицом звезды Голливуда: за что ее обожал Кончаловский

31 октября 2022 20:30
Российская актриса с лицом звезды Голливуда: за что ее обожал Кончаловский

Мэтр вдохновлялся образом известной дивы.

Елена Коренева стала знаменитой после фильма 1974 года «Романс о влюбленных». В юную студентку поверил Андрон Кончаловский, восхищавшийся ее красотой. Именно внешность Елены и стала решающим фактором для утверждения на роль. Она была как две капли воды похожа на звезду Голливуда Ширли Маклейн, а ее режиссер просто боготворил.

Позже в автобиографии Коренева вспоминала, что влюбилась в Кончаловского на съемках. Хотя ее мать, работавшая ассистенткой, предупреждала о ветрености режиссера. Женатый постановщик поддерживал их роман. Его музой Елена осталась и после совместной работы: их связь продолжалась около трех лет.

Российская актриса с лицом звезды Голливуда: за что ее обожал Кончаловский

Через некоторое время Кончаловский уехал в Америку, где у него разгорелся жаркий роман с Ширли Маклейн. А еще через несколько лет и Коренева, переехавшая в США, лицом к лицу встретилась со своей копией. Американская актриса оставила ей на снимке теплое послание.

«Елене, с моим лицом и моей другой жизнью», — написала Маклейн.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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