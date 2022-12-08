Россиянки придут в ужас: как выглядит жена самого завидного красавца Голливуда (фото)

Впервые любовь всей своей жизни Том Хэнкс увидел на экране. Тогда ему было 16 лет, и он не мог оторвать взгляда от Риты Уилсон. Чтобы хоть как-то приблизиться к ней, будущая звезда Голливуда принял решение о том, что станет актером.

Их встреча произошла на съемочной площадке «Закадычных друзей» и закончилась лишь невинным флиртом. Однако спустя какое-то время судьба вновь столкнула знаменитостей. Они засветились в проекте «Волонтеры» и закрутили роман, хотя оба были не свободны.

Уилсон разорвала свою помолвку, а вот Хэнкс долгих три года не мог уйти из семьи, в которой вместе с женой Самантой Льюис воспитывал двоих детей. И все же завидный красавец бросил супругу ради Риты, вместе с которой счастлив и по сей день. Теперь многие завидуют актрисе, отхватившей себе кумира миллионов, но в то же время не понимают Хэнкса и его выбор.

Не будет преувеличением сказать, что от внешности жены актера можно прийти в ужас. Глядя на снимки знаменитости в Сети, интернет-пользователи отмечают, что красавицей ее не назовешь. Годы не пощадили Уилсон, и от ее былого очарования не осталось ни следа: актриса заметно постарела.