Россиянки истекают слюной: сын Канделаки напоминает Аполлона

Тине Канделаки долгие годы удавалось успешно совмещать карьеру и семью. Сейчас дети ведущей программы «Самый умный» уже выросли: дочери Мелании 23 года, а сыну Леонтию — 22. Молодой человек может вскоре затмить звездную маму: начинающий артист снялся в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь».

Сын бизнесмена Андрея Кондрахина поначалу думал о серьезной профессии. Юноша окончил кадетское училище, а позже увлекся сферой IT. При этом большую роль в жизни парня всегда играло творчество. Леонтий Кондрахин пишет песни и саундтреки для телешоу, а теперь попробовал свои силы в кино.

Поклонники звездной семьи отмечают, как возмужал парень. Фанаты уверены, что у Кондрахина есть все шансы стать новым секс-символом отечественного шоу-бизнеса.