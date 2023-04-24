Россиянки его стыдятся: этот «недостаток» есть у самых красивых женщин мира

Большинство россиянок страдают жуткими комплексами по поводу своей внешности. Даже безобидные особенности многие оценивают как недостатки и стараются их прятать. Но голливудские красавицы своим примером показывают, что один элемент отнюдь не делает лицо некрасивым.

Речь идет о нависшем веке, которого так стесняются россиянки. Но если посмотреть на лица Моники Беллуччи, Лив Тайлер и Николь Кидман, то у них можно заметить эту особенность. И ни одна из актрис не пытается как-то замаскировать свои нависшие веки. Безусловно, такая форма глаз требует правильного макияжа, но для них это не повод приписывать своей внешности изъян.

Мнения женщин в Интернете относительно этого «недостатка» разошлись: