Россиянки будут разочарованы: каким в юности был красавец-военный Павел Трубинер
Изменился до неузнаваемости.
Павел Трубинер стал любимцем женской аудитории после выхода картины «Черное море», где актер сыграл капитана второго ранга Сергея Сабурова. Его герой стал воплощением отваги, мужественности и храбрости.
Актерская карьера Трубинера стартовала в начале нулевых, когда он снялся в телехите «Солдаты». Следующей яркой работой Павла стала криминальная картина «Плюс бесконечность». В 2005 году Трубинер засветился во втором сезоне сериала «Гражданин начальник». К разочарованию фанаток актера, стоит признать, что тогда он почти не был похож на себя нынешнего.
Павел выглядел намного проще, чем сейчас: в нем еще не было той брутальной мужественности, которая сегодня сводит с ума его поклонниц. Можно уверенно сказать, что возраст Трубинеру только к лицу.
Благодаря своим внешним данным и колоритному типажу актер часто получает роли военных. Но есть в его фильмографии и исключения. Так, в 2020 году вышел фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин», где Трубинер сыграл главного тренера ФК «Динамо».
В личной жизни у Павла, как и в карьере, тоже полный порядок. Уже больше десяти лет он женат на Юлии Мельниковой, с которой воспитывает дочь Лизу.