Россиянки будут разочарованы: каким в юности был красавец-военный Павел Трубинер

Павел Трубинер стал любимцем женской аудитории после выхода картины «Черное море», где актер сыграл капитана второго ранга Сергея Сабурова. Его герой стал воплощением отваги, мужественности и храбрости.

Актерская карьера Трубинера стартовала в начале нулевых, когда он снялся в телехите «Солдаты». Следующей яркой работой Павла стала криминальная картина «Плюс бесконечность». В 2005 году Трубинер засветился во втором сезоне сериала «Гражданин начальник». К разочарованию фанаток актера, стоит признать, что тогда он почти не был похож на себя нынешнего.

Павел выглядел намного проще, чем сейчас: в нем еще не было той брутальной мужественности, которая сегодня сводит с ума его поклонниц. Можно уверенно сказать, что возраст Трубинеру только к лицу.

Благодаря своим внешним данным и колоритному типажу актер часто получает роли военных. Но есть в его фильмографии и исключения. Так, в 2020 году вышел фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин», где Трубинер сыграл главного тренера ФК «Динамо».

В личной жизни у Павла, как и в карьере, тоже полный порядок. Уже больше десяти лет он женат на Юлии Мельниковой, с которой воспитывает дочь Лизу.