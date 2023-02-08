Россиянкам на заметку: звезда «Черной любви» раскрыла секрет вечной молодости

Турецкая актриса Неслихан Атагюль стала особенно популярной в России после выхода сериала «Черная любовь». Звезда очаровала зрителей не только потрясающим талантом, но и привлекательной внешностью. К тому же многие не без удивления отмечают, что с годами знаменитость совершенно не меняется.

По мнению поклонников, в свои 30 лет звезда экрана выглядит как девушка-подросток. Между тем Атагюль призналась, что без секрета вечной молодости тут не обошлось.

Хитростей, использовать которые может каждая россиянка, у турчанки оказалось несколько. Так, она активно использует аргановое масло и йогурт — первое годится для увлажнения волос и массажа лица, второе идеально для добавления в маски.

Также Неслихан не пренебрегает правилами здорового питания: перекусывает исключительно свежими овощами или ягодами, завтракает натуральными хлопьями. Другое оружие актрисы в борьбе за красоту — розовая вода, богатая витаминами E и B. Это средство отлично увлажняет кожу и предотвращает появление морщин.