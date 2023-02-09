Россиянка родила от двух секс-символов Голливуда: обомлеете, увидев ее сегодня (фото)

Такой успех может повторить не каждая.

Голливудские красавчики Мэл Гибсон и Тимоти Далтон не смогли устоять перед чарами роковой россиянки. Актеры крутили роман с уроженкой Саранска Оксаной Григорьевой, которая прославилась своей бурной личной жизнью.

Ранее она была известна как пианистка и модель. Но творчество Григорьевой интересовало общественность куда меньше, чем ее романы. Ее первой крупной «жертвой» стал актер Тимоти Далтон. От секс-символа Британии Оксана родила сына, но ребенок не спас их отношения. Григорьева изменяла Тимоти, а вскоре переключилась на другую «добычу» — Мэла Гибсона.

От американского актера пианистка родила дочь. Однако их брак быстро распался, потому что Гисбон оказался домашним тираном. Дело дошло до суда, и артиста вынудили выплачивать Оксане солидную компенсацию.

Сегодня Григорьевой 52 года, и она по-прежнему выглядит как юная девушка. Конечно, не обошлось без пластических операций: Оксана изменила форму носа, сделала губы, подтянула веки. Роковая красавица нашла отличный способ потратить деньги экс-супруга.