Россиянка похудела на 101 кг: вы не поверите, что на фото до и после один и тот же человек

Александра Осипова из Златоуста поразила россиян своей целеустремленностью. С самого детства девочка была полноватой, но проблемы в этом она не видела. Когда Саше исполнилось 20, ее вес составлял уже 162 килограмма. Тогда она и поняла, что пора взять себя в руки.

Она легко сбросила первые 12 килограммов, просто сократив число приемов пищи. В Осиповой проснулся азарт: она поставила цель — скинуть за год еще 20 кг. Саша начала составлять меню, основываясь на принципах правильного питания, стала есть меньше мучного и сладкого. Кроме того, девушка плавала и занималась на велотренажере. Все эти усилия привели к тому, что Осипова стала весить 130 кг.

За второй год она избавилась еще от 25 килограммов, прибавив к домашним тренировкам постоянные занятия в спортзале. Такого же образа жизни она придерживалась и в дальнейшем. Когда о Саше узнали в Сети, она весила уже 63 кг. Она честно рассказывала подписчикам свою историю и прикладывала снимки, но мало кто мог поверить, что на фото один и тот же человек.