Россияне заблуждались 20 лет: что на самом деле значит число 335 из «ДМБ»

Комедия «ДМБ» стала одним из главных хитов российского кино 1990-х и 2000-х. Зрители практически мгновенно растащили фильм на цитаты, но, как оказалось, далеко не все выражения были восприняты правильно.

Так, в одном из эпизодов фильма у героя Сергея Арцибашева спрашивают, получат ли призывники оружие. Вопрос расстраивает военного, который с интонацией полного бессилия произносит лишь одно число — 335. Как были уверены зрители, диалог означает, что к прапорщику уже 335-й раз подходят с этим вопросом.

На самом же деле ответ героя означает совершенно другое. Как оказалось, 335 — это номер статьи Уголовного кодекса, который регулирует отношения между военнослужащими при отсутствии между ними подчиненности.

Таким образом, зрители долгие годы совершенно неправильно понимали шутку. На самом же деле Иван Охлобыстин, который выступал сценаристом картины, пытался посмеяться совсем не над количеством призывников, мечтающих взять в руки оружие.