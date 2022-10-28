Россияне выбрали самых раздражающих героев из фильмов СССР: победила женщина

Советский кинематограф подарил зрителям множество ярких и запоминающихся персонажей. Однако далеко не все из них полюбились зрителям, а некоторые смогли вызвать лишь негативные эмоции.

Так, лидером рейтинга антигероев стала Ольга Рыжова из «Служебного романа». Главная претензия зрителей касается поведения героини по отношению к Юрию Самохвалову. За годы, прошедшие после выхода фильма, поклонники так и не смогли понять, почему Рыжова так напористо приставала к персонажу Олега Басилашвили, а когда тот решил рассказать коллегам о приставаниях, то стала изображать из себя невинную жертву.

«Никогда не считал положительным героем Рыжову», «Рыжова — наглая эгоистка», — уверены зрители.

Также поклонники советского кино осудили поведение Жени Лукашина из «Иронии судьбы», Афони в исполнении Леонида Куравлева и даже Гоши из фильма «Москва слезам не верит». Все эти герои раздражали большинство зрителей.