Россияне возненавидели: что стало с актером, сыгравшим Макса-предателя в «Бригаде»

Участие в сериале «Бригада» в 2002 году стало знаковым не только для исполнителей главных ролей, но и для Александра Высоковского. В проекте он сыграл телохранителя Белого, Макса, который в итоге и оказывался предателем. Именно из-за него погибли персонажи Космоса, Пчелы и Фила. Высоковский так ярко воплотил на экране отрицательного героя, что многочисленные поклонники сериала по-настоящему возненавидели актера. В интервью Александр признавался, что в характере его персонажа было множество откровенно отрицательных качеств.

И если для Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева и других проект стал взлетной площадкой для развития карьеры, то Высоковскому противоречивая роль фактически сгубила будущее. Ярких героев у актера больше не было — он появлялся в проектах, которые не приносили ему славы, а роли становились все более эпизодическими. Высоковский попробовал себя в режиссуре, но тоже не обрел успеха. А после 40 лет актер решил резко все изменить и исполнил мечту детства, получив образование летчика, сообщает «Экспресс газета ».