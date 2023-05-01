Россияне в ужасе от мамы Алики Смеховой: такое редко можно встретить (фото)
Подписчики не смогли скрыть своего удивления.
Алика Смехова предпочитает общаться с поклонниками в социальных сетях. Артистка регулярно выкладывает записи, в которых рассказывает о своей работе или делится размышлениями. И не так давно артистка опубликовала архивным снимок со своей матерью, который шокировал ее фанатов.
На черно-белой фотографии еще совсем юная Смехова позирует со своей матерью Аллой. Публикацию знаменитость приурочила ко дню рождения мамы, трогательно поздравив ее в подписи.
Запись Смеховой шокировала ее подписчиков. Фанаты с удивлением отметили, как молодая Алла похожа на взрослую Алику. Некоторые же признались, что далеко не сразу поняли, что перед ними архивная фотография, и были уверены, что знаменитость позирует со своей молодой родственницей.
«Вот откуда красота идет», «Как же вы сильно похожи», «Как один человек», «Такое сходство даже пугает», — признаются пользователи Сети.