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Россияне в ужасе от мамы Алики Смеховой: такое редко можно встретить (фото)

1 мая 2023 10:50
Россияне в ужасе от мамы Алики Смеховой: такое редко можно встретить (фото)

Подписчики не смогли скрыть своего удивления.

Алика Смехова предпочитает общаться с поклонниками в социальных сетях. Артистка регулярно выкладывает записи, в которых рассказывает о своей работе или делится размышлениями. И не так давно артистка опубликовала архивным снимок со своей матерью, который шокировал ее фанатов.

На черно-белой фотографии еще совсем юная Смехова позирует со своей матерью Аллой. Публикацию знаменитость приурочила ко дню рождения мамы, трогательно поздравив ее в подписи.

Россияне в ужасе от мамы Алики Смеховой: такое редко можно встретить (фото)

Запись Смеховой шокировала ее подписчиков. Фанаты с удивлением отметили, как молодая Алла похожа на взрослую Алику. Некоторые же признались, что далеко не сразу поняли, что перед ними архивная фотография, и были уверены, что знаменитость позирует со своей молодой родственницей.

«Вот откуда красота идет», «Как же вы сильно похожи», «Как один человек», «Такое сходство даже пугает», — признаются пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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