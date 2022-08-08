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Россияне в шоке: Собчак засветила жаркий кадр в купальнике

8 августа 2022 09:31
Россияне в шоке: Собчак засветила жаркий кадр в купальнике

Поклонники не стали скрывать своего мнения.

Ксения Собчак взбудоражила подписчиков откровенной фотографией. Не так давно телеведущая отправилась в отпуск.

На чувственном снимке знаменитость акцентирует внимание на своем декольте, красуясь на зеленом бикини. В подписи же она с юмором отмечает, что наконец-то выучила правильные позы для позирования. Обсуждая кадр, фанаты разделились на два лагеря. Кто-то высоко оценил фотография, тогда как другие осудили Собчак, посчитав позу чересчур откровенной.

Россияне в шоке: Собчак засветила жаркий кадр в купальнике

«Может, Богомолов ее бросил? Почему тогда такие фото выкладывает?», «С самоиронией все в порядке, молодец», «Клоунесса, зря такое выложила», — пользователи сети делятся мнением в Telegram-канале знаменитости.

Также многие сравнили неожиданный кадр Собчак с последними публикациями Ольги Бузовой. Многие фанаты не оценили, что телеведущая теперь красуется формами, как и звезда «Дома-2», и призвали ее быть скромнее.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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