Россияне в шоке: Собчак засветила жаркий кадр в купальнике

Ксения Собчак взбудоражила подписчиков откровенной фотографией. Не так давно телеведущая отправилась в отпуск.

На чувственном снимке знаменитость акцентирует внимание на своем декольте, красуясь на зеленом бикини. В подписи же она с юмором отмечает, что наконец-то выучила правильные позы для позирования. Обсуждая кадр, фанаты разделились на два лагеря. Кто-то высоко оценил фотография, тогда как другие осудили Собчак, посчитав позу чересчур откровенной.

«Может, Богомолов ее бросил? Почему тогда такие фото выкладывает?», «С самоиронией все в порядке, молодец», «Клоунесса, зря такое выложила», — пользователи сети делятся мнением в Telegram-канале знаменитости.

Также многие сравнили неожиданный кадр Собчак с последними публикациями Ольги Бузовой. Многие фанаты не оценили, что телеведущая теперь красуется формами, как и звезда «Дома-2», и призвали ее быть скромнее.