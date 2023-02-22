Россияне в шоке от неожиданного признания Киркорова: почему на самом деле он развелся с Пугачевой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись осенью 2005 года после 11 лет совместной жизни. Расставание шокировало даже преданных поклонников, которые не догадывались о проблемах в браке артистов. Сами бывшие возлюбленные предпочитали не раскрывать причины своего расставания.

В итоге никто из бывших супругов так и не решился на откровенное признание. В течение всех этих лет Пугачева и Киркоров избегали обсуждения темы своих отношений, но не так давно музыкант взбудоражил публику откровенным заявлением. Как отметил артист в недавнем выпуске шоу «Маска», сегодня он одинок из-за собственных ошибок. Будучи в браке, он не отличался верностью, поэтому его избранница и приняла решение расстаться.

«Поэтому со мной и развелись. Потому что я всегда налево ходил», — рассказал певец.

При этом Киркоров не уточнил, что речь идет именно об Алле Пугачевой, но внимательные фанаты обратили внимание, что Примадонна была единственной официальной супругой артиста.