Россияне в шоке: гляньте, что сотворил с собой лысый качок из «Лихача» (фото)

Никита Панфилов давно закрепил за собой звание секс-символа отечественного кино. Актер никогда не жаловался на недостаток внимания со стороны противоположного пола, но теперь его внешность кардинально изменилась.

Пожалуй, главной фишкой образа знаменитости стала его блестящая лысина. Каково же было удивление поклонниц Панфилова, когда они узнали, что тот обзавелся густой шевелюрой. Совсем скоро на экраны выйдет сериал «Акушер», в котором у любимца публики главная роль. Герой актера носит густые светлые волосы, поэтому Панфилову пришлось обзавестись париком.

В одном из интервью звезда «Лихача» признался, что первое время крайне некомфортно чувствовал себя в качестве человека с волосами — приходилось привыкать не только к самой шевелюре, но и к некоторым жестам. В любом случае артист поспешил уточнить, что, вопреки ожиданиям многих, вовсе не скучал по растительности на своей голове.

Между тем россияне охотно обсуждают перемены в облике знаменитости.