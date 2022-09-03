Россияне в шоке: этот фильм стал энциклопедией русской жизни для иностранцев

Комедия «Особенности национальной охоты» вышла на экраны в 1995 году и мгновенно стала хитом у отечественного зрителя. Как оказалось, лента Александра Рогожкина популярна не только в России, но и за рубежом.

По мнению иностранных зрителей, комедия о приключениях финна Райво и компании охотников идеально описывает сложную и многогранную жизнь в России. Как пишут пользователи Сети, которым удалось не только посмотреть фильм, но и побывать в нашей стране, многие показанные в ленте аспекты жизни являются правдой. Поэтому именно по «Особенностям национальной охоты» можно изучать, как устроен российский быт.

«Картина поражает множеством стереотипов, но многие персонажи правдивы, а особенно — генерал армии», — уверены пользователи портала Imdb .

Также многие призвали смотреть ленту исключительно с субтитрами, чтобы лучше понять юмор картины и даже выучить некоторые русские ругательства или, например, поговорки.