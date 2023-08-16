Россияне в пух и прах разнесли «Возвращение мамонтенка»: до любимого мультика добрались создатели «Елок»

Еще одного советского героя вернут на экраны.

В Сети появилась новость о скором возвращении мамонтенка из любимого зрителями мультфильма. Но радости по этому поводу зрители не испытывают. По мнению публики, современные киноделы только испортят добрую сказку.

За разработку мультипликации взялась компания «Базелевс», основанная Тимуром Бекмамбетовым. Главным героем станет сын главного героя прошлой части, который отправится на север на поиски своих настоящих предков. Выпустить мультик обещают в 2026 году.

Бюджет проекта, по предварительной оценке, составит 550 миллионов рублей. Большую часть этой суммы «Базелевс» рассчитывает получить у Фонда кино. Они запросят из бюджетных средств 385 миллионов.

В комментариях под этой новости разгорелось бурное обсуждение. Доверия к проекту Бекмамбетова россияне, как оказалось, не испытывают. Пользователи Сети высказывают опасения, что создатель «Ёлок» превратит советский мультфильм в очередной способ бесконечного выкачивания денег из государственного бюджета и зрителей.