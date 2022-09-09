Россияне ужаснулись: как изменилась милашка из фильма «Она – мужчина»

Аманда Байнс начала сниматься в кино еще в 10-летнем возрасте, получив роль в сериале «Всякая всячина». К 13 годам она уже вела собственное «Шоу Аманды» на ТВ и продолжала принимать участие в детских телепроектах. Международные зрители узнали Байнс в 2002 году, когда она снялась в комедии «Большой толстый лгун». За ней последовала премьера ленты «Чего хочет девушка», где актриса играла вместе с англичанином Колином Фертом. А в 2006 году на экраны вышла молодежная комедия «Она — мужчина», в которой Аманда составила компанию Ченнингу Татуму. Сюжет был построен на пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь». Байнс сыграла девушку, которая притворяется своим братом-близнецом, едет вместо него в колледж и входит в состав местной футбольной команды.

Аманда была в кадре настоящей милашкой с пухлыми щечками, большими выразительными глазами и забавной мимикой. Из-за внешности ей часто доверяли комедийных персонажей, хотя актриса хотела попробовать себя в драме. В 2010 году 24-летняя Байнс объявила о завершении карьеры.

Испытание славой актриса не выдержала и пристрастилась к спиртному и запрещенным препаратам. Она несколько раз попадала в скандалы, устроив ДТП в нетрезвом виде и даже получив условный срок. В 2012 году она впервые попала в реабилитационный центр, а спустя 2 года оказалась в психиатрической клинике. На съемки ее больше не приглашали. За время лечения Аманда сильно поправилась и изменилась внешне, в ней уже невозможно было узнать ту милую звезду молодежных фильмов.

В 2017 году она призналась, что избавилась от зависимостей, закончила актерский колледж и мечтает вернуться в профессию. Однако в 2019 году Аманда вновь оказалась в рехабе. Там она закрутила роман с одним из товарищей по несчастью и даже собиралась выйти за него замуж. Но этим летом стало известно о разрыве помолвки.