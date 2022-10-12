Россияне удивятся: о чем поется в песне «Макарена», гремевшей в 90-х

Песня «Макарена» от испанского дуэта Los Del Rio в девяностых буквально взорвала хит-парады и танцполы по всему миру. Ее слова распевали от Швеции до Китая, но при этом почти никто не интересовался, о чем же рассказывается в песне. Всем было достаточно танцевальных ритмов и «забойного» припева.

А между тем история, рассказанная музыкантами Рафаэлем Пердигонесом и Антонио Ромеро Монхе, в основе своей довольно банальна. В ней повествуется о молодой девушке по имени Макарена. Ее любимый ушел в армию, а она, как это часто бывает, не стала его дожидаться и начала «веселую» жизнь с его приятелями.

Так что многие россияне, узнав истинный смысл песни, с удивлением обнаружили, что она вовсе не о радостном событии, как можно подумать из-за танцевального ритма. Сама ситуация вполне могла бы произойти со многими гражданами нашей страны, достигшими призывного возраста.