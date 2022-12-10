Россияне требуют увольнения: возвращение Барановской в эфир обернулось скандалом
Как бабка на базаре.
Передача «Мужское/Женское» всегда собирает у экранов большую аудиторию. Шоу раскрывает проблемы людей и в процессе обсуждения не обходится без шумных, оживленных споров. Чаще всего зрители возмущаются поведением героев программы, но в этот раз критика обрушилась на ведущую.
Юлия Барановская после возвращения телепередачи на экран столкнулась с волной негативных комментариев в свой адрес. Женщина и раньше эмоционально реагировала на происходящее в студии, иногда даже позволяла себе переходить на личности. Однако после продолжительного отсутствия эта особенность ведущей вызвала негодование у зрителей.
«Противная эта Барановская, кричит, орет прямо, топает ногами. Наверное, плохо воспитанная, смотреть противно», «Бесит меня, когда Юля произносит «че» вместо «что»», — возмущаются любители программы.