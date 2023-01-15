Россияне растоптали Ивлееву, увидев, в каких условиях живет ее мать (фото)

Настя Ивлеева последние годы является одной из самых высокооплачиваемых звезд России. Она зарабатывает миллионы на рекламных контрактах, а все ее проекты пользуются неизменным успехом. Однако высокие доходы не стали поводом для знаменитости позаботиться о своих родственниках.

Так, в своем блоге Ивлеева поделилась роликом, в котором рассказала, как ездила в гости к матери, которая до сих пор живет в деревне Разметелево в Лениградской области. В коротком видео видно, в каком упадке находится дом матери звезды экрана и что ей не хватает даже элементарных вещей, например, раковины.

После публикации видео публика не смогла сдержать своего возмущения. В комментариях пользователи Cети осудили Ивлееву за эгоистичное отношение и отсутствие заботы о матери.