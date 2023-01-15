Россияне растоптали Ивлееву, увидев, в каких условиях живет ее мать (фото)
Пользователи Cети не оценили поведение звезды социальных сетей.
Настя Ивлеева последние годы является одной из самых высокооплачиваемых звезд России. Она зарабатывает миллионы на рекламных контрактах, а все ее проекты пользуются неизменным успехом. Однако высокие доходы не стали поводом для знаменитости позаботиться о своих родственниках.
Так, в своем блоге Ивлеева поделилась роликом, в котором рассказала, как ездила в гости к матери, которая до сих пор живет в деревне Разметелево в Лениградской области. В коротком видео видно, в каком упадке находится дом матери звезды экрана и что ей не хватает даже элементарных вещей, например, раковины.
После публикации видео публика не смогла сдержать своего возмущения. В комментариях пользователи Cети осудили Ивлееву за эгоистичное отношение и отсутствие заботы о матери.
«Немного в шоке от того, что ее мама живtт в таких условиях при таком заработке дочери», «Совсем о матери не думает», «Позор», — пишут возмущенные поклонники.