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Россияне пришли в недоумение, увидев дочь признанного голливудского красавчика (фото)

13 января 2023 06:45
Россияне пришли в недоумение, увидев дочь признанного голливудского красавчика (фото)

Внешность девочки вызывает вопросы.
 

Джуд Лоу может гордиться не только своей успешной карьерой, но и детьми, которые постепенно покидают родительский дом. Всего у британца шестеро наследников, и кое-кто из них уже делает самостоятельные шаги во взрослую жизнь.

Старшая дочь актера работает моделью и прекрасно чувствует себя в этом амплуа. Девушка часто делится личными фотографиями с подписчиками и вызывает только восторженные комментарии. Многие считают, что юной манекенщице стоит попробовать себя и в Голливуде, ведь внешние данные, унаследованные от отца, явно принесут ей много популярных киноролей.

Однако не все разделяют радость относительно восходящей звезды. Российские комментаторы при виде фотографий девушки впали в недоумение.

Россияне пришли в недоумение, увидев дочь признанного голливудского красавчика (фото)

«И с какой стороны она красавица? Вполне заурядная лощеная пустышка», «Половина России таких», «Симпатичная, не более того», — оценили внешность модели наши сограждане.

Фото: Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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