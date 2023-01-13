Россияне пришли в недоумение, увидев дочь признанного голливудского красавчика (фото)

Джуд Лоу может гордиться не только своей успешной карьерой, но и детьми, которые постепенно покидают родительский дом. Всего у британца шестеро наследников, и кое-кто из них уже делает самостоятельные шаги во взрослую жизнь.

Старшая дочь актера работает моделью и прекрасно чувствует себя в этом амплуа. Девушка часто делится личными фотографиями с подписчиками и вызывает только восторженные комментарии. Многие считают, что юной манекенщице стоит попробовать себя и в Голливуде, ведь внешние данные, унаследованные от отца, явно принесут ей много популярных киноролей.

Однако не все разделяют радость относительно восходящей звезды. Российские комментаторы при виде фотографий девушки впали в недоумение.