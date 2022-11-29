Россияне потеряют дар речи от пентхауса Юдашкина за 800 миллионов рублей

Валентин Юдашкин оказался владельцем элитной зарубежной недвижимости. Квартиру в центре Нью-Йорка он купил 14 лет назад. Тогда расходы на пентхаус составили 143 млн рублей или почти 6 млн долларов. За эти деньги Юдашкин стал собственником роскошной квартиры площадью более 200 квадратных метров, выходящей окнами на Центральный парк. Фактически его жилье представляет собой два таунхауса, соединенных вместе.

Две спальни и санузлы размещены на верхнем этаже. На лифте можно спуститься на нижний этаж, где находятся современно обставленная кухня и большая гостиная, откуда есть проход в столовую. Кроме того, на крыше оборудована зона отдыха с собственным солярием.

В этом году дизайнер решил избавиться от американской недвижимости. Он выставил апартаменты на продажу, указав цену в 8 млн долларов. Такой скачок объясняется ситуацией на рынке жилья в Нью-Йорке. Таким образом, сейчас купить пентхаус Юдашкина можно за 800 млн рублей, пишет «Комсомольская правда ».