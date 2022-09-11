Россияне отвергли американскую внучку Пугачевой: проблема в воспитании

В этом году единственной внучке Аллы Пугачевой Клавдии исполнилось 10 лет. Девочка с самого рождения живет в США, куда ее мама Кристина Орбакайте переехала вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. Несмотря на американское гражданство, Клавдия часто прилетает в Россию, чтобы навестить бабушку.

Девочка с детства проявила себя творческой личностью: она увлекается музыкой и танцами. Клавдия посещает балетную студию, а еще неплохо поет на сцене. Несколько раз девочка даже выступала вместе со звездной мамой на музыкальных мероприятиях. Юная певица хоть и заметно стеснялась, но понемногу привыкала к известности, которую ей обеспечила семья. Вот только россияне считают, что такая певица им на сцене не очень-то и нужна.