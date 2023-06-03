Россияне отказались от самого популярного женского имени в СССР: зато иностранцы в восторге

В СССР так называли дочерей каждые вторые родители. Красивое имя имело бешеную популярность, но теперь его можно встретить лишь за границей. Там молодые отцы и матери в восторге от него до сих пор. И вот почему.

По негласной статистике в советское время Еленами называли 144 из 155 рожденных девочек. Популярнее были только русские «Ваньки». Кстати, в пятидесятые Елену с пьедестала популярности ненадолго сместила Татьяна, какое-то время Таня и Лена боролись за первое место, но в итоге проиграли оба имени.

Теперь Еленами девочек называют только за рубежом. В России же на волне популярности находятся имена сложные, креативные и «заковыристые». Можно называть детей так, чтобы у «соседа так не было». И если имя Лена нашло продолжение хотя бы в других странах, то Татьяны плавно и закономерно канули в Лету. Остается лишь уповать на то, что мода циклична, поэтому рано или поздно россиянки перестанут называть дочек Алексами и Стефаниями и вернутся к простым и приятным русскому слуху именам.